وكالات عالمية تتنبأ بخامس محطات الجولة العربية لسمو ولي العهد

علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع إقتراب جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جولته في دول المغرب العربي عقب قمة العشرين، توقعت وسائل الإعلام العالمية أن تكون زيارته الخامسه ضمن الجولة لدولة الجزائر .

ووفقاً لوكالات أنباء روسية فإن الإستعدادات جارية لهذه الزيارة فيما لم تعلن عنها المملكة بشكل رسمي .

الجدير بالذكر أن سمو ولي العهد بدأ جولته بزيارة دولة الإمارات الخميس الماضي تعقبها البحرين ومصر وتونس، لتكون الجزائر خامس محطات جولته المتوقعة .