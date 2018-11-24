مجلس إدارة هيئة الولاية يكلف الضحيان رئيسا تنفيذيا لها

الرياض(صدى):

كلف مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم , مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة عبدالرحمن بن حمود الضحيان رئيساً تنفيذياً للهيئة اعتباراً من يوم الاثنين 1440/03/12هـ أثناء الاجتماع الأول للمجلس الذي تم عقده بمقر الهيئة بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

وعبر الضحيان عن شكره وتقديره لمعالي الدكتور حمد آل الشيخ ولكافة أعضاء المجلس بمناسبة تكليفه رئيساً للهيئة،مبدياً سعادته اعتزازه بالثقة الممنوحة له لخدمة هذا الكيان العظيم مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده في أداء شرف ما أوكل إليه من مهمة سائلا المولى التوفيق والسداد.

ويأتي تكليف الضحيان خلفاً لمعالي رئيس الهيئة السابق الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا.