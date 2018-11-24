مراهقان يسرقان طائرة ويحلقان بها 25 كم بالقرب من منطقة سكنية

واشنطن(صدى):

تمكن مراهقان أمريكيان من سرقة طيارة صغيرة في منطقة ريفية في شرق ولاية يوتا الأمريكية وحلقا بها على ارتفاع منخفض فوق طريق سريع ثم هبطا في مطار محلي قبل القبض عليهما .

ووفقاً للشرطة الأمريكية فإن المراهقين ويبلغان من العمر 14 و15 عاما وحلقا بها فوق منطقة جوشر على بعد نحو 50 كيلومترا غربي المنطقة التي أقلعا منها ، وكان ينويان مواصلة الطيران إلى منطقة أكثر سكانا لكن قررا العودة والهبوط في مطار فيرنال المحلي على بعد نحو 25 كيلومترا من منطقة الإقلاع .

وألقت الشرطة القبض على المراهقين بالقرب من المطار وأودعتهما في مركز للشباب بالمنطقة.

دون ذكر التهمه الموجهه إليها أو العقوبة المنتظرة .