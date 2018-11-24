بالفيديو.. الأمير محمد بن سلمان يلبي طلبات شباب أبوظبي بالتقاط ” سيلفي “

عادل الحربي(صدى):

استجاب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لطلبات التصوير من الجمهور خلال تواجد سموه برفقة الشيخ محمد بن زايد في جولة بمول تجاري بأبوظبي.

وظهر في الفيديو المتداول إحاطة عدد كبير من الجمهور بالأمير محمد بن سلمان؛ للسلام عليه، والتقاط صور الـ “سيلفي” مع سموه.

وكان ولي العهد يجيبهم بابتسامته المعهودة ويقبل طلباتهم، وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما أشاد رواد التواصل بتواضع الأمير محمد بن سلمان.