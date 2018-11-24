بالصور.. مهرجان اليوم العالمي للطفل يختتم فعالياته في الرياض 

محمد السعران(صدى):

بحضور المشرف العام على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة عبدالله بن حسن الكناني اختتمت مساء أمس الجمعة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض فعاليات مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته الحادية عشر والتي أقيمت هذا العام تحت شعار “11 سنة من البهجة” واستمرت ثلاثة أيام.

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير إقامة مسرحيتين من جمعية الثقافة والفنون، الأولى مسرحية “غابتنا” والثانية مسرحية “من ألف ليلة وليلة”، إضافة لإقامة استعراضات لفرق الأطفال و”فلكلورات” قدمتها السفارات المشاركة.

وقام الكناني خلال الحفل الختامي بتكريم عدد من أبناء وبنات الشهداء إضافة لتكريم كل من الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوزارة الداخلية استلمها فيصل الرشيد، وإدارة الشهداء والمصابين بالحرس الوطني واستلمها منصور الفهيد.

كما تم تكريم الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في المعرض المصاحب والذي ضم أكثر من 50 ركنا جميعها قدمت برامجها للطفل والتي تنوعت بين الترفيه والتعليم.

وقام الكناني بتسليم المدارس الفائزة في مسابقة المدارس التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان في الفترة الصباحية وشارك بها 51 مدرسة، وحصلت مدرسة العبير الابتدائية على المركز الأول فيما حصلت الابتدائية 374 على المركز الثاني، وجاءت مدرسة التعاون الأهلية في المركز الثالث، وفِي المركز الرابع جاءت مدرسة الجودة الأهلية، وأخيرا المركز الخامس وحلت فيه الابتدائية 96.

بعد ذلك أقيم “أوبريت” غنائي راقص شاركت فيه العديد من المدارس إضافة لعدد من أبناء الشهداء بعنوان “هيا نغني للحياة” تأليف وإخراج فهد الحوشاني وألحان الفنان وائل عاطف، وقد تفاعل الحضور كثيرا معه.

وفي ختام المهرجان التقطت الصور التذكارية للمكرمين مع المشرف العام على وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الثقافة عبدالله الكناني ومع مدير المهرجان فهد الحوشاني.