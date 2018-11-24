نصائح الخبراء الألمان لاجتياز المنحدرات والمنعطفات بأمان أثناء هبوط الأمطار

برلين(صدى):

مع تزايد هبوط الأمطار في هذه الفترة من العام تتزايد نسبة حوادث السير، بسبب زلقة الطرق الشديدة بفعل مياه الأمطار، حيث أن بعض السائقين يسيرون أثناء هبوط الأمطار في المنحدرات والمنعطفات بالسرعة المعتادة ولا ينتبهون إلى تأثير زلقة الأرض مع الضغط على المكابح، وهو ما يؤدي إلى انزلاق السيارة وانحرافها عن الطريق.

لذا ومن أجل خفض نسبة الحوادث في فصل الشتاء نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني عند اجتياز المنعطفات خلال الأمطار، برفع القدم عن دواسة الوقود والقيادة خلاله بسرعة ثابتة، مع التوجيه للداخل والخارج بشكل سلس ومتساوٍ، والضغط البسيط على المكابح في حال زيادة السرعة.

وأوصت الهيئة بأنه في حال عدم قدرة السائق على السيطرة على الإطارات الأمامية برفع القدم عن دواسة الوقود أو الضغط على دواسة الوقود بحرص، وذلك إذا كانت السيارة مزودة بنظام المكابح المانع لانغلاق الإطارات ABS.

كما نصحت الهيئة الألمانية السائقين برفع الضغط عن دواسة الوقود قليلاً، وذلك في السيارة المزودة بنظام الدفع الأمامي، حيث أن خفض سرعة السيارة يؤدي إلى إعادتها على المسار الصحيح.

وأضاف الخبراء الألمان أنه على العكس من نظام الدفع الخلفي أو الأمامي المعتاد فإن الإطارات في السيارات المزودة بنظام الدفع الرباعي لا تتعرض للدوران المنفلت بسرعة، نظراً لأن كل إطار يقوم بنقل جزء من القوة إلى الطريق، وهو ما يتيح أكبر قدر من الثبات والاتزان أثناء القيادة على مختلف الطرق.

كما أكدت الهيئة على أنه يجب على السائقين القيادة ببطء على الطرق الزلقة في فصل الشتاء، كذلك يجب التعامل بحرص شديد عند توجيه المقود والضغط على الدواسات، لأن السيارات يمكن أن تنزلق بسرعة عند إجراء عمليات المناورة المفاجئة.