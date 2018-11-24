هل حدث أمامك ما توقعته تماماً .. بحث أمريكي يكشف قدرتك الخارقة على التنبؤ

واشنطن(صدى):

كثيراً ما نتعرض لمواقف وأحداث كنا نتوقعها قبل حدوثها مباشرة ً ونظن أنها مجرد صدفة إلا أن دراسة حديثة كشفت أن الإنسان بالفعل يستطيع التنبؤ بحدوث الأمور قبل وقوعها ولكن فقط لبضعة أجزاء بالألف من الثانية

ووفقاً للدراسة الحديثة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا فإن مخ الإنسان يمتلك ساعتين داخليتين أحدهما ترتبط بالتجارب السابقة والأخرى بالمستقبل وبناء ً عليه يمكن التنبؤ جيداً بما سيحدث في أقل من ثانية .

وتم اكتشاف تلك الساعتين الداخليتين للإنسان بعد أن درس الخبراء دقة التوقيت الاستباقي لدى المصابين بمرض ” باركنسون” .

وأشار الباحثون أن الساعة الداخلية للإنسان تسمح على سبيل المثال ، بمعرفة وقت الضغط على دواسة الوقود في السيارة قبل لحظات من أن يصبح الضوء أخضر، و تحدد بدقة متى نبدأ في الغناء، في المقطع التالي من الأغنية، ببساطة لأننا قمنا بهذه الأمور عدة مرات من قبل .

كما تشير النتائج إلى أنه إذا تعطلت واحدة من الساعتين العصبيتين، يمكن للأخرى، نظريا، أن تتدخل للمساعدة في استمرار التنبؤ .