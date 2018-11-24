بعد دقائق من ولادته.. امرأة تختطف ابن شقيقتها لبيعه لأخرى

القاهرة(صدى):

أقدمت امرأة مصرية على خطف ابن شقيقتها؛ بعد دقائق من ولادته ومحاولة بيعه وقيده بالتزوير.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت والدة الطفل أنها أنجبت طفلاً وعقب ذلك اتصلت بشقيقتها وطلبت منها وضع الطفل بالحضانة، إلا أنها انصرفت به من المستشفى، حيث اتهمتها ” الأم ” باختطافه، وعللت ذلك بوجود خلافات عائلية بينهما.

وتوصلت الجهات الأمنيو لصحة الواقعة، وأن مرتكبيها هم ” شقيقة المُبلغة، وسائقان شقيقان ” ، حيث اعترف أحد السائقين أنه تعرف على سيدة غير قادرة على الانجاب ومتزوجة من أحد الأثرياء.

وترغب هذه السيدة في الحصول على نصيب أكبر في الإرث؛ لكون زوجها متزوجًا من أُخرى وله أبناء، حيث اتفقت مع السائق على إحضار طفل حديث الولادة لقيده باسمها واسم زوجها مقابل 25 ألف جنيه.

وتم ضبط المتهمين وبرفقتهم الطفل المختطف، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة، وإحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.