” ودك ترجع لها ” حملة من أمانة الرياض للتوعية بنظافة الحدائق والأماكن العامة

سعيد العجل(صدى):

في نمط توعوي غير تقليدي، طرحت أمانة منطقة الرياض على حسابها في تويتر عبارة “ودك ترجع لها” وتركتها معلقة أمام تخمينات المتابعين، قبل أن تستكمل الجملة بعد مرور ٢٤ ساعة لتقول: “ودك ترجع لها.. حافظ على نظافة الحدائق لتراها بالمظهر الذي تحب”.

واتخذت أمانة الرياض من الأسلوب التشويقي طريقا لرفع مستوى الوعي بأهمية المحافظة على نظافة الأماكن العامة وما تتضمنه من حدائق ومتنزهات وطرقات وميادين، حيث تعد التوعية أحد مستهدفات القطاع البلدي في إطار برامج التحول الوطني ورؤية المملكة ٢٠٣٠.