محكمة تنتصر لزوجة وتقضي لها بحضانة الطفل

نايف السالم(صدى):

انتصرت إحدى محاكم المملكة لمواطنة، بعد أن أعاد حكم قضائي طفلها الرضيع على خلفية خلافات شخصية سابقة.

وكانت الأم قد أقامت دعوى ضد زوجها تطالب بحضانة طفلها الرضيع لاحتياجه له و يحتاج الرعاية، وذلك لأنها تعيش في بيت أهلها بسبب خلافات مع زوجه.

يذكر أن القضاء يساند الأم الحاضنة كذلك اتخاذ قرار تمكين المرأة من دخول الدوائر القضائية من دون حاجتها إلى ولي، بالتعرّف والتحقّق من هويتها عبر نظام البصمة.