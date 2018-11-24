إتفاق روسي صيني للقضاء على الدولار

موسكو(صدى):

تعتزم الحكومتين الروسية والصينية إطلاق نظام إقتصادي جديد يعتمد على العملتين الوطنتين لهما ” الروبل واليوان ” كبديل قوي للدولار الأمريكي في محاولة للتخلص من أي عقوبات مالية أمريكية أو الإعتماد على إقتصاد الولايات المتحدة .

ووفقاً لموقع ” روسيا اليوم ” كشف رئيس الوزراء الروسي ” دميتري ميدفيديف ” ، الذي زار الصين هذا الشهر أنه سيحول عملة بلاده من عملة قابلة للتحويل إلى عملة إحتياطية منعاً لهيمنة أى عملة على السوق .

كما يجري حاليًا مناقشات للسماح باستخدام بطاقة ائتمان يونيون باي الصينية في روسيا وبطاقة مير الروسية في الصين .

يشار إلى أن روسيا والصين نجحتا في تطبيق شروط اتفاق تبادل العملة بين الروبل واليوان، في عام 2014 لتعزيز التجارة باستخدام العملات الوطنية والقضاء على الاعتماد على الدولار واليورو، وقد تم تمديد الصفقة في نهاية عام 2017.