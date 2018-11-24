استبدال صور ترامب بأخرى فاضحة بعد اختراق ويكيبيديا

واشنطن(صدى):

استبدل قراصنة اخترقوا صفحة ” ويكيبيديا ” الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورته بصور بذيئة طوال يوم عيد الشكر الخميس الماضي؛ حيث أنه كلما طلب مستخدمو ” سيري ” الحصول على معلومات عن الرئيس الأمريكي، وجدوا أمامهم صورة عضو ذكري بدلًا من ابتسامة ترامب المعتادة.

واكتشف الخبراء أن الاختراق تم من خلال تحرير القراصنة للموسوعة الإلكترونية بشكل متكرر، بينما حاول مسؤولو الموقع تصحيح الخطأ مرارًا وتكرارًا؛ فيما طُلب من مسؤولي الموقع رفع مستوى الحماية على صفحة ترامب، ونقلها إلى قائمة ” الحسابات المخترقة ” .

ومن الجدير بالذكر، أن هذا الأمر من شأنه أن يتطلب موافقة إدارة الموقع على أي تعديل للصفحة قبل إجرائه، كما تم حظر وصول حسابات القراصنة للموقع.