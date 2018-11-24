” ابراهيموفيتش ” : ميلان عاملني جيدا ووضع الابتسامة على وجهي
كشف زلاتان ابراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجليس غالاكسي، أنه في محادثات مع ميلان، حيث سيتم النظر في أي تحرك في الأسابيع المقبلة.
وعن ذلك، قال ” ابراهيموفيتش : ” هناك اهتمام، لكنني سأكون على ما يرام في قضاء عام آخر في لوس أنجليس ” .
وأضاف: ” ليس سرًا أن ميلان يحبني، لقد مررت بسنتين رائعتين ولم أرغب في المغادرة، لكنهم أجبروني على الذهاب إلى باريس ” .
وتابع ” زلاتان ” : ” لقد عاملني ميلان جيدًا، لقد جئت من برشلونة، حيث كنت أشعر بالحزن، لكن ميلان وضع ابتسامة على وجهي، كنت أرغب في رد الدين ” .
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