” ابراهيموفيتش ” : ميلان عاملني جيدا ووضع الابتسامة على وجهي

ماجد محمد(صدى):

كشف زلاتان ابراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجليس غالاكسي، أنه في محادثات مع ميلان، حيث سيتم النظر في أي تحرك في الأسابيع المقبلة.

وعن ذلك، قال ” ابراهيموفيتش : ” هناك اهتمام، لكنني سأكون على ما يرام في قضاء عام آخر في لوس أنجليس ” .

وأضاف: ” ليس سرًا أن ميلان يحبني، لقد مررت بسنتين رائعتين ولم أرغب في المغادرة، لكنهم أجبروني على الذهاب إلى باريس ” .

وتابع ” زلاتان ” : ” لقد عاملني ميلان جيدًا، لقد جئت من برشلونة، حيث كنت أشعر بالحزن، لكن ميلان وضع ابتسامة على وجهي، كنت أرغب في رد الدين ” .