مقتل شخصين في قندهار بعد هبوط مروحية اضطراريا

كابول(صدى):

أكد مسؤولون بوزارة الدفاع الأفغانية أن شخصين على الأقل قتلا، وأصيب إثنان آخران، بعد هبوط اضطراري لمروحية اليوم، طبقًا لما ذكرته قناة ” طلوع نيوز ” التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأكد متحدث باسم الوزارة، جاويد غفور، أن شخصين قتلا وأصيب اثنان آخران، عندما هبطت مروحية تابعة لسلاح الجو الأفغاني اضطراريًا في منطقة ” معروف ” بإقليم قندهار.

وكان تادين خان، قائد شرطة قندهار، قد قال في وقت سابق، إن المروحية هبطت اضطراريًا في المنطقة، مضيفًا أن ” المروحية كانت تنقل قوات من المركز الإقليمي إلى المنطقة ” . ولم تتوفر المزيد من التفاصيل.