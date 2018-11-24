أمانة الشرقية تضبط 175 مخالف في سوق الخضار المركزي بالدمام 

محمد السعران(صدى):

نفذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع شرطة الشرقية بالدمام ، مؤخرا حمله ميدانيه شامله على سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام ،في أطار التنسيق المستمر والجهود المشتركة لحملة (وطن بلا مخالف)، تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للأسواق بوكالة الخدمات بالأمانة، كما تأتي الحملة أيضا ضمن حملة #غذاؤكم_أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتعاون مع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم أنه امتدادا للحملات الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف “ضبطت أمانة المنطقة الشرقية وبالتعاون مع شرطة الشرقية بالدمام ، مؤخرا ١٧٥ مخالفاً لأنظمة البلدية ونظام الإقامة في سوق الخضار والفاكهة المركزي بالدمام، كما تم مصادرة وإتلاف أكثر من ٢٤٠٠ كجم من الخضار والفاكهة الغير صالحة للاستهلاك.

وأبان بأن الفرق الرقابية بالإدارة العامة للأسواق تقوم بحملات مستمرة على جميع الأسواق، وكذلك المتعلقة بالنفع العام كأسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والفحم والمواشي وعلى مواقع الأنشطة الخدمية كالورش الصناعية والتشاليح وغيرها وجميع الأنشطة التجارية الصحية والغير صحية في المنطقة وبمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد على استمرار مشاركة الأمانة الفاعلة في الحملات لضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، إضافة الي الجهود اليومية للمراقبين والذين يعملون في المواقع على ثلاث فترات تزامناً مع عمليات التطوير الجارية حالياً لبعض المواقع في سق الخضار، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيرا الى أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير لرفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة وتكثيف الحملات والجولات التفتيشية وفي إطار التنسيق المستمر لحملات “وطن بلا مخالف”، بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة.

وأعرب “الملحم” عن شكره لشرطة المنطقة الشرقية على مساندتهم المستمرة للدور الذي تقوم به الأمانة مشيداً بدورهم البارز في الحملات الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”، وكذلك الجهات الأخرى.