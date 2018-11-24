مقتل قيادي حوثي بارز و30 آخرين في غارة للتحالف العربي

فهمي محمد(صدى):

اعترفت مليشيات الحوثيين بمقتل القيادي الميداني البارز محمد عبد الله أبو خرفشة والمعروف بـ ” أبو نذير ” ، في الساحل الغربي اليمني إثر غارة للتحالف العربي إستهدفته ضمن 30 مسلح حوثي وتم تشييع جثمانه أمس الجمعة بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

من جانبه صرح المركز الإعلامي لألوية العمالقة في الجيش اليمني أن القتيل قاد هجوماً على مواقعها في مدينة الصالح وسط الحديدة، لكنه لقي مصرعه مع 30 فرداً من أتباعه بكمين تم نصبه لهم بالتنسيق مع قوات التحالف.

الجدير بالذكر أن ” أبو خرفشة ” هو شقيق مشرف المليشيات بمحافظة حجة، يحيى أبو خرفشة، ولقى حتفه بعد أقل من عام على مـقـتـل أحد أشقائه بغارة للتحالف في مثلث عاهم بحجة.