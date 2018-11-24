ال جي تؤكد: منتجاتنا بنفس الجودة والكفاءة ومطابقة لمستويات البطاقة الجديدة

تركية البدر(صدى):

أكدت شركة ال جي للالكترونيات مطابقة كافة منتجاتها للمعايير الجديدة في بطاقة كفاءة الطاقة التي تم تغييرها من “النجوم” إلى “المستويات”، وألزمت بها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة جميع المصنعين والمستوردين ابتداءً من شهر اكتوبر 2018. ونوهت الهيئة إلى أنه سيتم منع تداول البطاقات القديمة في الأسواق في الأول من سبتمبر العام المقبل 2019 م.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الرؤية المستقبلية للجودة 2020 التي تهدف إلى أن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والإتقان. وتمثل التغيير في توحيد شكل بطاقات كفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة الكهربائية، لتصبح على شكل سبع مستويات توضح قدرة الجهاز على ترشيد استهلاك الطاقة، وسيتم تطبيقها على عدد من الأجهزة الكهربائية مثل “المكيفات، الغسالات، النشافات، الثلاجات والمجمدات وسخانات المياه.

وتعليقاً على هذا التوجه قال ×××××××××××:” منذ وقت مبكر وضعت ال جي هدفاً مركزياً، تمثل في توفير أسلوب حياة أفضل للمستهلكين، وذلك عبر تعزيز الابتكار وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف منتجاتها. وأن التوجيه الجديد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة، يتوافق مع استراتيجية ال جي التي تُعنى في المقام الأول بكفاءة استهلاك الطاقة في كافة منتجاتها. ولأن ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة أصبح خياراً استراتيجياً، كان الالتزام أيضاً خيارنا الأمثل من أجل حياة افضل للجميع. وما يمكن التأكيد عليه هو أن منتجات ال جي تتمتع بنفس الجودة والكفاءة دون أيّ تغيير، فقط ما تغير هو إسم العلامة الخاصة بالجودة، وفق المستويات التي تم اعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”.

وأشار ×××××× إلى أن ال جي بدأت في إعداد حملة توعوية تستهدف كافة المستهلكين في السوق السعودي، للتعريف بالتغيرات الجديدة على بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، وكيفية فهم هذا التغيير. ولفت إلى أن ال جي تحرُص كلَّ الحِرص على الإلتزام التام بالمواصفات المعتمدة من قبل الحكومة، وتسعى جاهدة إلى دعم كل ما يهدف الى ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكداً أن كافة المنتجات من الأجهزة المنزلية في ال جي تتميز بقدرات الطاقة 50/60 هيرتز التي تمنحها قابلية العمل في أي مكان خارج وداخل المملكة .

جدير بالذكر أن بطاقة كفاءة الطاقة بأسلوبها الجديد تهدف إلى مـنح المـستهـلك طـرقاً مـوثوقـة للمقـارنة بين المنتجات حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة، ويعبر عن ذلك بمعيار كفاءة موضح على البطاقة بحيث كلما زادت كفاءة المنتج قـل اسـتهلاكه للطاقة، كما تتضمن بعض البيانات الأساسية عـن المنتج (نوع المنتج – الطراز والعلامـة التجارية – استهلاك الطاقة -مواصفات الاختبار).