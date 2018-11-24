” الأمن العام ” ينشر فيديو بأهم عمليات القبض على مجرمين

نايف السالم(صدى):

كشف الأمن العام، اليوم السبت، عن بعض العمليات التي قام بها للقبض على مجرمين تورطوا في قضايا مختلفة في بعض المناطق بالمملكة.

ونشر ” الأمن العام ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مقطع فيديو بهذه العمليات ومنها، مواطن حاول سرقة إحدى الشقق السكنية في جدة، وشاب انتحل صفة رجل أمن وأشهر السلاحة في وجه مسن.

وأضاف ” الأمن العام ” أنه تم القبض على الفور، على مواطن أقدم على دهس مقيم متعمدًا؛ حيث يأتي ذلك في إطار قيام الأمن العام بدوره في حماية أمن وسلامة الوطن والحفاظ على مقدراته وجميع حقوق المواطنين والمقيمين.