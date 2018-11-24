نجم الشباب: ” هلال دياز ” أكثر متعة من واقعية خيسوس

ماجد محمد(صدى):

عقد نجم نادي الشباب أحمد عطيف مقارنة بين المدير الفني لنادي الهلال، البرتغالي جابرييل خيسوس، وسابقه، الأرجنتيني رامون دياز، وقال عطيف إنه يفضل “هلال دياز”.

ويرى عطيف أن الهلال قدم مع المدرب الأرجنتيني كرة قدم “ممتعة” اشتملت على كثير من الفنيات العالية إضافة للاستحواذ والسيطرة على الكرة في غالبية المباريات، وتابع: “أما بالنسبة لخيسوس، فهو مدرب واقعي، تهمه النتائج أكثر من المتعة والأداء الجيد”.

ويتصدر الهلال مسابقة الدوري السعودي تحت قيادة خيسوس، محققا العلامة الكاملة (27 نقطة) من 9 مباريات، دون أن يتعرض لأي هزيمة.