قسطرة ناجحة لثلاثيني بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

نجح تدخل عاجل لفريق طبي متخصص بفضل الله بمدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلا بقسم الاشعة التداخلية من إجراء قسطرة عاجلة لشاب في العقد الثالث من العمر كان يعاني من حالة نادرة لتمدد كيسي متعدد منفجر بشرايين الكليتين سبب له نزيف حاد وتجمع دموي حول الكليتين.

واستقبلت المدينة الطبية عبر برنامج احالتي إحالة عاجلة لمواطن اوضح التشخيص المبدئي من المستشفى المحول من انه يعاني من نزيف حاد وتجمع دموي كبير حول الكليتين وذلك بسبب انفجار تمدد كيسي متعدد بشرايين الكليتين،و تمت مناظرة الاشعات والفحوصات المرسلة ، واجتمع الفريق الطبي المكون من وحدة الأشعة التداخلية وقسم المسالك البولية وتم الاطلاع على الحالة وعلى الفور تم التنسيق بشكل تكاملي بقبول الحالة وسرعة نقل المريض وفور وصول المريض لمدينة تم عمل التحاليل اللازمة بصورة عاجلة وتم تحضير المريض وغرفة العمليات وذلك لعمل قسطرة وسد الشرايين الدقيقة المغذية للتمددات حيث تمت السيطرة على النزيف بدون مضاعفات واستغرقت العملية قرابة الساعتين تكللت ولله الحمد والمنه بالنجاح.

وتم عمل متابعات بعناية للحاله اشتملت على اشعات وتحاليل والتي أظهرت نجاح كامل للعملية وتحسن للحالة العامة للمريض تم بعدها نقله للمستشفى المحول منه لاكمال الرعاية الطبية لما بعد العملية وهو يتمتع بأتم الصحة والعافية.