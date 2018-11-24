” التعليم ” تحتفي باليوم العالمي للغة العربية قبل الإختبارات بإسبوع

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن الإحتفاء باليوم العالمي للغة العربية خلال الأسبوع السابق لإختبارات الفصل الدراسي الأول في جميع الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات وذلك بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية بين لغات العالم باعتبارها الهوية الوطنية للبلاد .

وحثت الوزارة جميع الإدارات بإعداد البرامج والمشروعات والفعاليات التي تدعم اللغة العربية تحت شعار ” اللغة العربية والشباب ” ، ورفع تقرير إلكتروني عن الاحتفاء إلى المركز الوطني لتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وذلك مع إقتراب اليوم العالمي رسمياً بحسب ما أقرته “اليونسكو” وتحديده في يوم 18 ديسمبر .