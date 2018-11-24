بالفيديو.. اكتشفي الفرق بين الكيس الدهني والورم الدهني الحميد

أميره خالد(صدى):

كشف الدكتور سعيد الدبس اخصائي جلدية وجراحة الليزر ، عن الفرق بين الفرط الدهني والكيس الدهني لدى المرأة ، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” دنيا يادنيا ” .

وقال دكتور سعيد ، إن الغدة الدهنية ، عبارة عن غدة طبيعية موجوده بكل أنحاء الجسم فيما عدا اليدين والقدمين ، ووهي تفرز مادة زيتية ، وعندما تتعرض لضربه أو احتكاك بشكل متكرر هذه القناة تخرب وتتجمع بها مادة زيتية وهو ما يٌطلق عليه بعد ذلك كيس دهني .

وتابع ، ومن الممكن أن يٌزال هذا الكيس بطرق سهلة وسريعة ، ولكن إذا كان بمنتصف الوجه يٌزال بالجراحة .

وأضاف دكتور سعيد ، أما الورم الدهني ، أكثر نوع مرض حميد موجود بالأنسجة ولا يوجد منه اي خوف أو ضرر ، وبالفحص يتم التفرقه بين الكيس الدهني الحميد أو الخبيث .

مٌشيرا إلى أن الكيس الدهني يؤثر على العضلات بالسلب ، وإذا جاء بالرقبة يؤثر على التنفس ، لهذا يجب استئصاله .