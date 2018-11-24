أيهما أقوى الرجال أم النساء .. دراسة حديثة تفجر المفاجأة
بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع جافن ويليامسون البريطاني أن جميع الأدوار في جيش بلاده مفتوحة الآن أمام النساء لأول مرة في التاريخ ، كشفت صحيفة “الإندبندنت ” عن إجابة مختلفة للقضية الجدلية حول الأكثر قوة مقارنةً بين الرجال والنساء ,
وأكدت دراسة حديثة نشرتها الصحيفة أن المرأة ليست أضعف من الرجل بل هي في نفس قوته، بما يعني أنها تهدم الإعتقاد السائد عن ضعف النشاط البدني للمرأة مقارنةً بالرجل ، من خلال فحص ست جنديات من الجيش البريطاني قمن برحلات عبر منطقة انتاركتيكا في يناير الماضي .
ونجح الفريق النسائي الذي أطلق عليه اسم “مايدز آيس مايدن” أول من إكمال الرحلة التي استمرت لمدة 62 يومًا، والتي شملت 1.056 ميلًا من الجولات في الرياح العاتية ودرجات الحرارة المنخفضة و حمل 80 كجم من المعدات.
وأكد الباحثون أن الدراسة كشفت قدرات المرأة الخارقة والتي تهدم كل الأساطير التي تتحدث عن ضعفها أمام الرجل .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5785 ] نشر منذ 2 ساعتين
المرأه قويه في كل شي وتتحمل الاعمال والاعباء والجهد والمشاق اكثر واكبر من الرجل-بدليل عملها الدؤؤب في البيت-لو اخذ الرجل جزء من عمل البيت قد لايكمله لو اخذ الكوي لايكمل لو اخذ الغسيل لايكمل ويطلب راحه -الله جعل لها قدرات -يكفي حملها الحمل تسعه اشهر- وكذلك تفكيرها الامحدود وووو غير ذلك كثير جدا-
abdul[ عدد التعليقات: 1500 ] نشر منذ 24 دقيقة
“….. من خلال فحص ست جنديات من الجيش البريطاني قمن برحلات عبر منطقة انتاركتيكا في يناير الماضي .”
يا سلام علي الدراسة المستفيضةالواسعة علي كل هذه الفئات الالاف المؤلفة من النساء ،بعضهن في العشرينات، و عشرات اخريات في اوقات دوراتهن الشهرية، ومئات اخريات ما فوق الاربعين. تسلم ايديّك يا سي جافن وليامسن ويا صحيفة الاندپندنت. هذه فعلا دراسة ولا بلاش.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11605 ] نشر منذ 13 دقيقة
يازيننا👏💪💪😊😂