البحرين تحذر من رسائل مزورة تخدع الناخبين لعدم المشاركة في إنتخابات اليوم

المنامة(صدى):

حذّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، اليوم السبت من تداول رسائل مزوّرة ، مفادها أن اسم الناخب محذوف من جدول الناخبين ، وذلك بهدف دفع المواطنين البحرينيين لعدم الحضور للمركز الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية .

ووفقاً لوكالة أنباء البحرين “بنا ” ، أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحرينيي أن هذه الرسائل غير صحيحة ومزوّرة، وأنه يتم التعامل مع مَن أطلقها .

جدير بالذكر أن المعارضة البحرينية قد أعلنت مسبقاً أنها لن تشارك في الانتخابات البرلمانية والبلدية الخامسة في البلاد، منذ إعادة الحياة البرلمانية عام 2002 ، بينما قلل المسؤولون البحرينيون من تأثير دعوات المقاطعة .

ويحق لـ 365467 ناخباً الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية و285911 ناخباً في الانتخابات البلدية، لـ40عضواً في البرلمان و28 عضواً في المجلس البلدي، بعد فوز اثنين بالتزكية ، لمدة 12 ساعة على أن تعاد في أول ديسمبر المقبل، إذا لزم الأمر .