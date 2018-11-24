  • السبت 24

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. البحرين تحذر من رسائل مزورة تخدع الناخبين لعدم المشاركة في إنتخابات اليوم

البحرين تحذر من رسائل مزورة تخدع الناخبين لعدم المشاركة في إنتخابات اليوم

البحرين تحذر من رسائل مزورة تخدع الناخبين لعدم المشاركة في إنتخابات اليوم
المنامة(صدى):

حذّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين، اليوم السبت من تداول رسائل مزوّرة ، مفادها أن اسم الناخب محذوف من جدول الناخبين ، وذلك بهدف دفع المواطنين البحرينيين لعدم الحضور للمركز الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية .

ووفقاً لوكالة أنباء البحرين “بنا ” ، أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحرينيي أن هذه الرسائل غير صحيحة ومزوّرة، وأنه يتم التعامل مع مَن أطلقها .

جدير بالذكر أن المعارضة البحرينية قد أعلنت مسبقاً أنها لن تشارك في الانتخابات البرلمانية والبلدية الخامسة في البلاد، منذ إعادة الحياة البرلمانية عام 2002 ، بينما قلل المسؤولون البحرينيون من تأثير دعوات المقاطعة .

ويحق لـ 365467 ناخباً الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية و285911 ناخباً في الانتخابات البلدية، لـ40عضواً في البرلمان و28 عضواً في المجلس البلدي، بعد فوز اثنين بالتزكية ، لمدة 12 ساعة على أن تعاد في أول ديسمبر المقبل، إذا لزم الأمر .


الوسوم:

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21430 ] نشر منذ 8 دقائق

المعارضه البحرينيه هم مجموعة من الفرس الانجاس منحتهم الحكومه الجنسيه وهذا خطاء كبير وقعت فيه الحكومه مع الاسف والمفروض سحب الجنسيه وتسفيرهم لبلادهم الاصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *