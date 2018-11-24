بالصور.. الأسفلت يبتلع شاحنة كبيرة في طريق عام بالرياض

سعيد العجل تصوير عايد الهزاع(صدى):

ابتلع أسفلت تقاطع الأمير بندر بن عبد العزيز مع السلطان قابوس، جنوب شرق كلية الملك فهد الأمنية، شاحنة كبيرة في طريق عام بالرياض.

ورصدت بعض الصور ابتلاع الأسفلت المتهالك للشاحنة صباح اليوم، بالقرب من كلية الملك فهد الأمنية.

وطالب سكان حي المعيزيلة من أمانة الرياض والجهة المنفذة للمشاريع قرب منطقة الحادثة سرعة ايجاد حلول عاجلة وسريعة لمثل هذه الحوادث؛ وذلك لكونها تتكرر باستمرار وخاصة بعد هطول الأمطار ، وتسببها بحوادث عدة تضررت من خلالها مركباتهم.