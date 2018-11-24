قضية خاشقجي تكشف الخُبث التركي.. أردوغان يتذلل لمقابلة ولي العهد في الأرجنتين
كُشف أمام العالم ما سعت إليه تركيا في مهاجمة المملكة بتسيس قضية جمال خاشقجي، وتشويه صورتها، بنشر الأكاذيب والترهات عبر مجموعة من الإعلاميين المرتزقة من جنسيات عربية وأجنبية، حيث وصلت محاولاتها الدنيئة الأن إلى طريق مسدود، فالمجتمع الدولي يرفض المجازفة بعلاقاته مع المملكة صاحبة النفوذ الاقتصادي القوي والمكانة البارزة بين دول العالم الإسلامي.
ومع هذه المواقف من المجتمع الدولي بدأت تركيا تفكر في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العلاقة مع المملكة، حتى لا تكون أنقرة هي الخاسر في الأزمة، وفي لهجة مليئة بالذل قال وزير الخارجية التركية مؤخراً في تصريح له إن تركيا لا تريد تقويض علاقتها بالسعودية” مضيفًا أن أدلّتنا لا تجرّم أحدًا ونحن لا ننظر إلى هذه القضية كقضية ثنائية.
والآن وبعد ما يقرب من شهرين من التلاعب بالمعلومات ونشر الأخبار المزيفة حول القضية، يتذلل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في قمة العشرين المقرر إقامتها في الأرجنتين بداية الشهر القادم، بحسب ما صرح به وزير خارجيته أن تركيا تقدمت بطلب وتنتظر الموافقة عليه.
وفي نهاية المطاف أتضح أمام العالم كله، أن تدويل قضية مقتل خاشقجي وتحويلها إلى حدث دولي كبير ما كانت إلا خطة تركية قطرية إيرانية، بحسب الدراسة الأمنية الأمريكية التي صدرت أمس وأشارت إلى أن أنقرة لجأت إلى نموذج روسي يعرف باسم “خراطيم النار للضخ الدعائي الكاذب”، يُنشر الخبر ويكرر في تسلسل زمني محكم، بالاستعانة بوسائل إعلام محلية وأخرى تابعة لدول حليفة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21430 ] نشر منذ 41 دقيقة
اتمنى فرض شروطنا قبل الموافقه على القاء مع الرئيس التركي
اولها الاعتذار ثم سحب القاعده التركيه من جزيرة شرق سلوى
ابو عبدالله ألا الوطن[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله أكبر
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
للهم أعِزَّ الإسلامَ والمسلمين وأذِلَّ الشركَ والمُشرِكين ودمِّرْ أعداءَ الدين وانصُرْ عبادَك المُوَحِّدين واجعلِ اللَّهُمَّ هذا البلدَ آمنًا مُطمئِنًا وسائرَ بلاد المسلمين يا ربَّ العالمين،
اللَّهمَّ آمِنَّا في أوطانِنا وأصلحْ أئمتَّنا ووُلاةَ أمرِنا
اللهمَّ وفِّقْهُم لما فيه صلاح الإسلامِ والمُسلمين
اللَّهمّ وفِّقْ إمامَنا وسائر أئمّة المسلمينَ
اللهم وفقه لكل خير
اللهم كن له عونًا في كل ما أهمه
اللهم انصر به دينك وأعل به كلمتك
اللهم اِجمَعْ به كلمةَ الأُمَّةِ على الخير وبارك له في مساعيه واجعل مساعيه فيما يقدم إليك زلفى
اللهم حقق له ما نوى إليه من الخير وما أراد من الخير وأصرف عنه ما شبّه له انّه خير واجمع به كلمة الأمة ووحد به صفوفها على الخير واجعله سببًا لحقن الدماء واجتماع القلوب إنك على كل شيء قدير
اللهم شد عضده ببطانة صالحة ووفقه للصواب فيما يقول ويفعل وارزقه الصحة والسلامة والعافية
اللهم وفقه لمراضيك وجنّبه نواهيك إنك على كل شيء قدير (رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ربَّنا آتِنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا عذابَ النار.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5782 ] نشر منذ 27 دقيقة
كناطحِ صخرةٍ يوماً ليوٌهنا–