جمعية ” مودة ” تستضيف اللجنة السعودية الأمريكية

تركية البدر(صدى):

استقبلت جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره يوم الخميس الموافق 15نوفمبر 2018 بمقرها في الرياض أعضاء اللجنة السعودية الأمريكية المشتركة لمعالجة النزاعات الناشئة عن قضايا الحضانة، وقد هدفت الزيارة إلى تعريف أعضاء اللجنة بجهود الجمعية وخبراتها في مجال إيجاد مراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الزيارة والرؤية والحضانة بصورة نموذجية سليمة.

و اشتمل برنامج الزيارة على تقديم عرض تعريفي لأعضاء اللجنة تضمن اطلاعهم على خبرات الجمعية السابقة في مجال تنفيذ أحكام الزيارة والحضانة من خلال افتتاح “بيت مودة” الذي يمثل أول مركز متخصص لتنفيذ تلك الأحكام على مستوى المملكة, إضافة إلى تعريف أعضاء اللجنة بالدور الذي تقوم به الجمعية لتوفير (9) مراكز مهيأة لتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة والرؤية بمنطقة الرياض بدلاً من تنفيذها لدى مراكز الشرطة, وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مع وزارة العدل والتي تتضمن إسناد تشغيل مراكز (شمل) بمنطقة الرياض للجمعية.

بعد ذلك توجه اعضاء اللجنة لزيارة مقر مركز شمل (ب) الكائن بجمعية مودة بالرياض, والمختص بتقديم خدمات تنفيذ الزيارة والرؤية ونقل الحضانة بالتنسيق مع المحاكم الشرعية المختصة, كما تم إطلاع أعضاء اللجنة على طاقم عمل المركز وجميع الخدمات المتوفرة به.

في نهاية الزيارة ثمنت اللجنة السعودية الأمريكية سلسة الإنجازات والجهود التي حققتها الجمعية في دعم تماسك وترابط الأسرة السعودية ، مشيره إلى ثقة وزارة العدل وتبنيها للعديد من مبادرات الجمعية الحقوقية ، كمبادرة صندوق النفقة ، وتنظيم مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم السعودية ، ومشروع ” بيت مودة للزيارة الأسرية ” ، وأخيراً مشروع ” بينة ” للاستعلام عن المقبلين والمقبلات على الزواج .

من جانبها عبرت سعادة الأستاذة خلود التميمي المدير التنفيذي لجمعية مودة عن أهمية تبادل الخبرات وتنفيذ مثل هذه الزيارات للاستفادة من التجارب والمهارات والدراسات المتبادلة والتي هي جزء أساسي من عملية التطوير العملي و ذلك لتحقيق تطلعات الجمعية ودعم القدرات البحثية في قضايا النزاعات الناشئة عن الحضانة

و في ختام حديثها قدمت شكرها لأعضاء اللجنة الأمريكية مؤكدة على حرصها لتحقيق رؤية ورسالة الجمعية لكل ما يدعم استقرار وترابط الأسرة السعودية .