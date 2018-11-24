أول صور تجسسية لـ سيارة فورد اكسبلورر 2020 الجديدة كليا

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

التقطت مجموعة جديدة من الصور لـ سيارة فورد اكسبلورر 2020 وهي متخفية أسفل التمويهات التي تحجب ملامح تصميم جيلها الجديد كلياً ، أثناء عملية اختبارها من قبل مهندسي شركة فورد الأمريكية على الطرق العامة ، قبل إطلاقها رسمياً بداية العام المقبل ضمن فعاليات معرض ديترويت للسيارات في يناير القادم إن شاء الله .

يجدر الإشارة إلى أن سيارة SUV فورد اكسبلورر تم إطلاقها بجيلها الأول في عام 1990 لتوثق نجاحاً هائلاً ، ونحن الآن بإنتظار إطلاق الجيل السادس من هذه السيارة الأمريكية الصنع .

اكسبلورر 2020

وفقاً لأجدد صور تجسسية خاصة بـ سيارة فورد اكسبلورر 2020 ، سيحتفظ الجيل القادم من هذا الطراز بهوية تصميمة مستمدة من فورد اكسبلورر 2019 الحالية ، وستمتلك السيارة القادمة واجهة أمامية بتصميم مستلهم من شقيقتها فورد ايدج 2019 ، وستزود سيارة اكسبلورر بجيلها السادس بـ مصابيح امامية افقية التصميم مع اضواء LED ، وستمتلك السيارة شبك امامي جديد ، وبالإضافة إلى ذلك ستحصل على خطوط انسيابية وزجاج خلفي مائل بشكل أكثر حدة وستمتلك اضواء خلفية أصغر حجماً ثلاثية الابعاد .

وكما ذكرنا سابقاً سيركز الصانع الامريكي على تقليل وزن سيارة فورد اكسبلورر 2020 لتصبح أكثر رشاقة من شقيقتها الفاخرة لينكون افياتور 2020 التي ستظهر أيضاً خلال الأسبوع المقبل ضمن فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات خلال الأسبوع القادم في أمريكا لنقل أهم الإطلاقات التي سيشهدها هذا الحدث العالمي إن شاء الله ، كما أنها ستعتمد على قاعدة عجلات CD6 التي تتناسب مع كون السيارة تعتمد على نظام دفع خلفي للعجلات بشكل قياسي ونظام دفع رباعي للعجلات في الفئات العليا ، كما سينعكس استخدام قاعدة العجلات هذه بشكل إيجابي لصالح المقصورة الداخلية التي ستصبح أكثر رحابة وستحصل داخلية هذه السيارة القادمة على تجديدات هائلة ستضمن تزويدها بالمزيد من التكنولوجيا والأمان .

سيارة اكسبلورر 2020

وتشير المعلومات المتوفرة أن اكسبلورر 2020 القياسية ستزود بـ نظام فورد كوبايلوت 360 – CoPilot360 الذي يساعد السائق في تفادي الاصطدامات عبر مراقبة حركة المشاة والتنبيه من النقطة العمياء والمحافظة على المسار ، كما ستزود السيارة بـ نظام Sync 3 للمعلومات والترفيه يتم عرضه على شاشه كبيرة ، ويمكن الاتصال من خلال 4G LTE و واي فاي ، ويدعم هذا النظام بالتأكيد تطبيقي ابل كار بلاي و اندرويد اوتو ، كما سيتوفر في هذه السيارة شاحن لاسلكي للهاتف .

وسبق وعلمنا المواصفات الميكانيكية لـ سيارة Ford Explorer 2020 بعد أن تسربت على الانترنت :

محرك 4 سلندر سعة 2.3 لتر مع تيربوتشارجد .

محرك ايكوبوست V6 سعة 3.3 لتر .

محرك V6 سعة 3.3 لتر يعمل إلى جانبه محرك كهربائية (نسخة هجينة) .

محرك V6 سعة 3 لترات مع شاحن توربيني مزدوج .

وستتصل جميع الخيارات السابق ذكرها من المحركات بـ قير اوتوماتيك من 10 سرعات .

تنافس فورد اكسبلورر كلاً من ؛ جمس اكاديا ، و مازدا CX9 ، و شيفروليه ترافيرس ، و دودج دورانجو ، و هوندا بايلوت ، و جيب جراند شيروكي ، و تويوتا هايلاندر .