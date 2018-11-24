جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض والشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك ” General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن ذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: الرياض، والدمام، والظهران، والأحساء؛ لافتةً إلى أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف حقل- الأنابيب الملفوفة، ورئيس الوثائق الفنية، وقائد المجموعة.

وأضافت الشركة أنها تحتاج إلى: محلل سجلات، وقائد مركز الخدمة، ورئيس جودة الفواتير، ومدير المشروع الفني، ومدير ارتباط نجاح العميل، ومهندس الحلول الرقمية، وأخصائي إدارة الموردين، ومدير الشبكة الوطنية والمشروعات والعمليات، وأخصائي إدارة المشاريع، وفني صيانة، ومدير الدعم الفني؛ بالإضافة إلى مدير الخدمات المالية.

وأشارت ” جنرال إلكتريك ” إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 نوفمبر 2018م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:https://jobs.gecareers.com