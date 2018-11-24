بالأسماء.. 6 فرق تخوض بطولة دوري الرياض لكرة القدم النسائية

ماجد محمد(صدى):

تستعد 6 فرق لخوض بطولة دوري الرياض لكرة القدم النسائية خلال الموسم الجديد، حيث اقتصرت المنافسة هذه المرة على فرق مدينة الرياض ومنها اليمامة، التحدي، الرياض، نجوم المملكة، هانل إف سي، الأسهم الزرقاء.

وتميز دوري الرياض لكرة القدم النسائية بمراعاته لظروف اللاعبات السعوديات، ومن المقرر أن تتوقف المنافسات مؤقتاً من بداية شهر ديسمبر إلى أوائل شهر يناير، بسبب انخراط أغلب اللاعبات في الاختبارات النهائية في الجامعات.

وتصدر فريق اليمامة قائمة الفرق الأكثر شهرة في السعودية بشكل عام، لأنه فاز بلقب دوري الرياض 5 مرات أعوام 2011 و2012 و2015 و2016 و2017.

وفاز فريق التحدي بلقب دوري الرياض أعوام 2009 و2010 و2013 و2014، حيث تأسس أيضاً في 2007 على يد السعودية روح العرفج، التي تدرب حالياً الفريق بعد أن كانت لاعبه بصفوفه.

ودخل فريق هانل إف سي منافسات هذا الموسم كحامل لقب النسخة الماضية، حيث فاز بلقب دوري الرياض لأول مرة في تاريخ الفريق الذي تأسس في 2015.

بينما فريق الرياض يطمح لتحقيق أكبر من ما حققه في السنوات الثلاث الماضية وهو المركز الثالث، ليتعامل مع نسخة هذا العام بجدية.