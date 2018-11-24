بعد غرق السيارات واحتجاز الأسر.. مدني الليث يستنفر لمواجهة السيول

نايف السالم(صدى):

استنفرت فرق الدفاع المدني مدعومة بمائة وخمسين عضوا من فريق السلام للبحث والانقاذ، بعدما تسببت السيول المنقولة في غرق العديد من الممتلكات الخاصة بسكان محافظة الليث، وخاصة حي الكليبية الذي تضرر بشدة.

ويضم الفريق مجموعة من الغواصين والمسعفين والمساندة والطيارين ومشغلي القوارب والدفع الرباعي، وقد باشر جميعهم صباح اليوم السبت، مهام البحث والإنقاذ في المنطقة بعد غرق عدد من الممتلكات الخاصة والسيارات واحتجاز عدد من أهالي الليث.

ويسعى الفريق لانتشال المحتجزين وإجلاء الأسر المتضررة من السيول وتقديم جميع المساعدات اللازمة، إلى جانب فرق الدفاع المدني وذلك وفق التصريحات التي ادلى بها المتحدث الرسمي لفريق السلام للبحث والانقاذ، محمد آل مداوي.