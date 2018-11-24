رئيس ” فيفا ” في الأرجنتين لحضور نهائي كوبا ليبرتادوريس

نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر صحفية، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” جياني إنفانتينو، وصل العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، لحضور إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس، بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، على ملعب مونيمونتال اليوم السبت.

ومن جانبه، كشف الحساب الرسمي للاتحاد الأرجنتيني على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، عن صورة لإنفانتينو خلال وصوله إلى مطار بوينس آيرس، حيث كان في استقباله كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد المحلي؛ فيما من المحتمل أن يشارك الرئيس السويسري في مراسم تسليم الكأس للفائز.

ومن الجدير بالذكر، أن إنفانتينو تواجد في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب ” لا بومبونيرا “، معقل بوكا جونيورز، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدفين لهدفين.