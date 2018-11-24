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  3. بالصور .. أم تغسل إبنها بالشامبو والمسحوق 23 مرة بسبب هذه المادة

بالصور .. أم تغسل إبنها بالشامبو والمسحوق 23 مرة بسبب هذه المادة

بالصور .. أم تغسل إبنها بالشامبو والمسحوق 23 مرة بسبب هذه المادة
أميرة خالد(صدى):

إضطر أم إلى غسل شعر ابنها الذي لم يتعدى ثلاث سنوات 23 مرة ، بالشامبو والمسحوق بعد أن قام الطفل بوضع كمية كبيرة من الفازلين على جسده في حين تحاول والدته إظهاره بشكل لائق مع أول يوم له بالحضانة .

وتقول الأم “جيميلي ستيوارث ” أنها قضت أكثر من 6 ساعات في محاولة يائسة لغسل شعر ابنها وجسده من الفازلين المضاد للماء ، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل .

ولجأت الأم إلى الإنترنت الذي نصحها بإستخدام بودرة “التلك” ولكن الطفل ” لوكاس ” تحول إلى عجينة ، حتى كررت العملية لـ 23 مرة من أجل أن يظهر بشكل أفضل .

 

 

 


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21430 ] نشر منذ 7 دقائق

ما فيه داعي كل هالغسيل بسبب الفازلين

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