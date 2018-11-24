بالصور .. أم تغسل إبنها بالشامبو والمسحوق 23 مرة بسبب هذه المادة

أميرة خالد(صدى):

إضطر أم إلى غسل شعر ابنها الذي لم يتعدى ثلاث سنوات 23 مرة ، بالشامبو والمسحوق بعد أن قام الطفل بوضع كمية كبيرة من الفازلين على جسده في حين تحاول والدته إظهاره بشكل لائق مع أول يوم له بالحضانة .

وتقول الأم “جيميلي ستيوارث ” أنها قضت أكثر من 6 ساعات في محاولة يائسة لغسل شعر ابنها وجسده من الفازلين المضاد للماء ، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل .

ولجأت الأم إلى الإنترنت الذي نصحها بإستخدام بودرة “التلك” ولكن الطفل ” لوكاس ” تحول إلى عجينة ، حتى كررت العملية لـ 23 مرة من أجل أن يظهر بشكل أفضل .