وظائف شاغرة بشركة بي إيه إي سيستمز في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بي إيه إي سيستمز باب التقديم عبر موقعها الإليكتروني على عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية للمواطنين والمقيمين من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران، والجبيل .

وأوضحت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :

مشرف التصنيع- التايفون ، مشرف متجر الهندسة والصيانة- التايفون ، مدير السلامة ، مشرف متجر الوقود الفائق السرعة- التايفون ، فني الخطط والجدولة ، أخصائي حرائق ، مدير تطوير الصيانة المجدولة.، ، مشغل الكترونيات- التايفون ، فني تصنيع مظلات ، فني صيانة أنظمة الخروج- تورنادو ، فني اختبارات صيانة- تورنادو ،فني أنظمة آلات الكترونية- الهوك ، فني صيانة ، رئيس المشتريات التجارية .

. وقالت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ بدءً من تاريخ 23 نوفمبر 2018م عبر موقعها الإلكتروني التالي :

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