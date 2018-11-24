الاتحاد يسعى لإعادة عكايشي لدعم هجومه في الشتوية

ماجد محمد(صدى):

تقدمت إدارة نادي الاتحاد بعرض رسمي لنادي النجم الساحلي للحصول على خدمات مهاجم الفريق أحمد العكايشي، من اجل دعم هجوم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان العكايشي لاعبا بصفوف الاتحاد حتى مطلع الموسم الجاري، قبل أن يقرر المدير الفني السابق للعميد، رامون دياز، الاستغناء عن خدماته.

ووفقا لتصريحات مدرب النجم الساحلي، توفيق زعبوب، للصحف التونسية، تقدم الاتحاد بطلب جديد لضم العكايشي.

الاتحاد يحتل المركز الأخير بجدول الدوري السعودي للمحترفين، بينما يسعى للتعاقد مع مهاجمه السابق لتعزيز هجومه الذي لم يتمكن من تعويض العكايشي.

جدير بالذكر، كان أحمد العكايشي قد تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الاتحاد بعد فسخ تعاقده مع النادي، وطالب بتعويض قيمته مليون و600 ألف يورو.