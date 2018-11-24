دراسة جديدة : القهوة تقصر طول الجنين

متابعات :أميرةخالد (صدى):

في دراسة جديدة من نوعها ، كشف علماء أيرلنديون ، أن الكافيين الموجود في القهوة والشاي يؤدي إلى انخفاض حجم الجنين لدى النساء الحوامل .

حيث درس الباحثون بيانات 941 أم وطفلها ، وكان المصدر الرئيسي للكافيين لنسبة 48 في المائة من النساء الحوامل الشاي، و 38 في المائة _ القهوة.

ووجد الخبراء أن تناول كل 100 مليجرامات إضافية من الكافيين يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، يقلل وزن المولود الجديد 72 جرام.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الكافيين إلى انخفاض في طول الجنين، وطول محيط الرأس وانخفاض في عمر الحمل.

ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن الأمهات الخاضعات للاختبار، التي كان مستوى استهلاكها للكافيين أعلى ما يمكن، كان وزن الأطفال حديثي الولادة يقل بمقدار 170 جرام عن أولئك الذين شربوا القهوة والشاي بكميات ضئيلة.

ومع ذلك، لاحظ العلماء، أن التأثير السلبي للمادة يظهر، حتى لو كانت جرعة الكافيين التي دخلت جسم المرأة الحامل أقل من المؤشرات ” الآمنة ” مائتي ملليجرام في اليوم الواحد.