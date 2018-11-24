” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على مكة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد أهالي منطقة مكة المكرمة ” القنفذة، نمرة، الفائجة، غامد الزناد، الليث ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ فقد تؤدي لجريان السيول.
وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة ستبدأ اليوم السبت الموافق 24/11/2018 من الساعة 11.00 للساعة 18.00 من نفس اليوم.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5782 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم صيبا نافعا
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3627 ] نشر منذ 38 دقيقة
ماشاءالله تبارك الله
سنة خير وبركه