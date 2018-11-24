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” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على مكة

” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على مكة
مكة المكرمة(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد أهالي منطقة مكة المكرمة ” القنفذة، نمرة، الفائجة، غامد الزناد، الليث ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة؛ فقد تؤدي لجريان السيول.

وأوضحت ” الأرصاد ” أن الحالة ستبدأ اليوم السبت الموافق 24/11/2018 من الساعة 11.00 للساعة 18.00 من نفس اليوم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5782 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم صيبا نافعا

[ عدد التعليقات: 3627 ] نشر منذ 38 دقيقة

ماشاءالله تبارك الله
سنة خير وبركه

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