حيلة بسيطة تمكن سجين من الهرب

بانكوك(صدى):

تمكن سجين تايلاندي من خداع شرطة بلاده بعد أن حبس ضابط الشرطة في الزنزانة وهرب .

وتفصيلاً فقد كان ” أنان كومولوانيش ” 23 عام محتجزاً لدى الشرطة قيد المحاكمه لحيازة مخدر الميتامفيتامين ، إلا أنه صرخ في وقت متأخر قائلا إن هناك ثعبانا.

وبينما دخل فرد الشرطة الزنزانة ثلاث مرات دون أن يجد شئ غريب إلا أن السجين نجح أثناء المرة الرابعة في حبس ضابط الشرطة في الزنزانة ولاذ بالفرار .

الجدير بالذكر أن الشرطة التايلاندية نجحت في العثور على السجين بعد 5 ساعات فقط من هربه ، بعد تلقي معلومات عنه .