حيلة بسيطة تمكن سجين من الهرب
تمكن سجين تايلاندي من خداع شرطة بلاده بعد أن حبس ضابط الشرطة في الزنزانة وهرب .
وتفصيلاً فقد كان ” أنان كومولوانيش ” 23 عام محتجزاً لدى الشرطة قيد المحاكمه لحيازة مخدر الميتامفيتامين ، إلا أنه صرخ في وقت متأخر قائلا إن هناك ثعبانا.
وبينما دخل فرد الشرطة الزنزانة ثلاث مرات دون أن يجد شئ غريب إلا أن السجين نجح أثناء المرة الرابعة في حبس ضابط الشرطة في الزنزانة ولاذ بالفرار .
الجدير بالذكر أن الشرطة التايلاندية نجحت في العثور على السجين بعد 5 ساعات فقط من هربه ، بعد تلقي معلومات عنه .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 5782 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض الحيل تجعل من النطيحه مترديه وتجتمع عليه المصائب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21430 ] نشر منذ 21 دقيقة
افا مالت عليه الاهبل جودوه وردوه لسجن
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3627 ] نشر منذ 16 دقيقة
تايلاند عندها المخدرات تباع مثل المكسرات
يكفي ان عندهم شارع جهنم😨
غريب ماسكين واحد في قضية مخدرات
بلد قمة في الصياعة والدشارة