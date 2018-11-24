” آبل ” تسعى لتجاوز فشلها بإعادة iPhone X

وكالات(صدى):

تسعى شركة ” آبل ” في تجاوز فشلها في بيع هواتف آيفون iPhone X الأحدث iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR، بإعادة إنتاج هاتفها الرائد للعام الماضي iPhone X؛ فيما تعتزم شركات الاتصالات اللاسلكية اليابانية الكبرى خفض سعر جهاز هاتف آيفون الجديد في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وخفضت الشركة طلبات الإنتاج في الأسابيع الأخيرة لجميع طرازات هواتف آيفون الجديدة التي تم إطلاقها في سبتمبر، ويمثل الخصم الفعلي على سعر الهاتف في اليابان، بالإضافة إلى التخفيضات الكبيرة في خطط الإنتاج العالمية لهاتف XR، علامة على الحماس المحدود بين المستهلكين لهذا الطراز.

واتخذت ” آبل ” هذه الخطوة بعد تعرضها لضغوط متعلقة بالاتفاق المبرم بينها وبين شركة سامسونج لشراء كمية معينة من شاشات OLED، حيث اتجهت الشركة نحو نموذج العام الماضي من أجل الحصول على حل بعد فشل نماذج هذا العام المتضمنة شاشات OLED في بيع الكميات اللازمة للوفاء بشروط الصفقة.

ومن الجدير بالذكر، أنه تتوفر الهواتف المحمولة الجديدة بسعر مرتفع مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يبدأ سعر جهاز iPhone XR الجديد، والذي تم الحديث عنه كنموذج بتكلفة منخفضة، من نفس سعر هاتف iPhone X الذي سوقته آبل على أنه هاتفها الرائد للعام الماضي، ويبدو أن العملاء اختاروا شراء جهاز iPhone 8 بدلاً من شراء الهواتف الجديدة لهذا العام.