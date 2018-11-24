دراسة جديدة.. تناول الخضروات والفواكه يحمي الذاكرة من الضعف والخرف

واشنطن(صدى):

أجرت جامعة هارفارد دراسة جديدة تشير إلى أن تناول المزيد من الخضروات والفواكه يحمي الذاكرة من الضعف والتدهور مع التقدم في العُمر.

وأبانت الدراسة أن أفضل الأطعمة لوقاية الذاكرة من الخرف هي الخضروات الورقية الخضراء، والفواكه البرتقالية والحمراء، وعائلة التوت والفراولة.

وأوضحت الدراسة أن تناول الرجل كمية كبيرة من الخضروات والفواكه وعصير البرتقال يوفر حماية جيدة للذاكرة من التدهور بعد سن الـ 60.

وأثبتت الدراسة أن الرجال الذين تناولوا 6 حصص من الخضروات والفواكه يومياً قل تعرضّهم لضعف الذاكرة بنسبة 34 بالمائة مقارنة بمن تناولوا حصتين. وأن تناول عصير البرتقال يومياً حقق نتائج أعلى حيث قل خطر ضعف الذاكرة بنسبة 47 بالمائة.