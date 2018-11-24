” زيلكا ” يطلب من باريس هيلتون إرجاع خاتم الخطوبة الألماسي بعد انفصالهما

واشنطن(صدى):

انفصلت باريس هيلتون عن حبيبها كريس زيلك دون ذكر أسباب، كما طالب ” زيلكا ” خطيبته ” هيلتون ” بإرجاع خاتم خُطوبتها الألماسي الذي قدّمه لها في بداية العام الحالي.

وبحسب المعلومات الواردة فإن كريس لم يدفع ثمن الخاتم الألماسي ذي العشرين قراطًا، الذي وصل سعره إلى 2 مليون دولار، ولكن قدّمه له صانع مُجوهرات المشاهير “مايكل غرين” المُقرّب من باريس.

وذكر مصدر مُقرّب من هيلتون أنّ النجمة لم تكن سعيدة في اللآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنّها هي من كانت تتحمّل مصاريف كُل شيء في علاقتها مع كريس، لدرجة أنّ أصدقاءها أصبحوا يُلاحظون بأنّها تدلل كريس كثيرا وأنها أفضل منه، فكُلّ منهما ينتمي لطبقة مُختلفة عن الآخر.

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لكريس: ” جميع المعلومات المُتعلّقة بالخاتم خاطئة، وكريس لديه أمواله الخّاصة، وكان عليكم أن تتأكدوا أكثر من أنبائكم “.