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تحول إلى مليونير بعد أن إشترى خزنة مستعملة بمبلغ زهيد

تحول إلى مليونير بعد أن إشترى خزنة مستعملة بمبلغ زهيد
واشنطن(صدى):

تحول رجل أمريكي بسيط بين ليلة وضحاها إلى مليونير ، وذلك بعد أن اشترى خزنة نقود مستعملة من أحد المزادات بمبلغ بسيط إلا أنه فوجئ بملايين الدولارات .

ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية فقد كشف رجل المزادات الشهير في ولاية كاليفورنيا، “دان دوستون ” ، عن الأمر خلال فيديو بثه على حسابه الرسمي في موقع “تويتر” .

وأوضح أن إمرأة إقتربت منه في أحد المزادات لتخبره أن زوجها إشترى منه خزنة بمبلغ 500 دولار ، ووجد فيها 7.5 مليون دولار نقداً ، فيما لم يكشف ” دوستون ” عن هوية مشتري الخزنة أو المرأة التي أخبرته بالقصة، ولم يذكر متى أو أين تم شراء الخزنة .

وتحدث ” دوستون ” سريعاً إلى المرأة ليساومها على إعادة المبلغ مقابل 600 ألف دولار حيث أنه يمثل محامي صاحب الخزنة إلا أن المرأة وزوجها رفضا ، ثم وافقا على إعادته مقابل 1.2 مليون دولار .
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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5782 ] نشر منذ 60 دقيقة

سبحان الله-اذا اراد لك برزق في لحظه ولا راد لفضله-

[ عدد التعليقات: 21430 ] نشر منذ 18 دقيقة

يعني اللي باع الخزينه ما فتشها ولا فتحها قبل البيع .. معقوله

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