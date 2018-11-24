مدرب برشلونة يسعى لفك عقدة ” سيميوني ” بمباراة أتليتكو مدريد

ماجد محمد(صدى):

يستعد فريقا برشلونة وأتليتكو مدريد للمواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم السبت ضمن الجولة 13 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتتميز مباراة الفريقين بالندية دائما، بينما تحمل طابعا تنافسيا اليوم، إذ يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة الدوري.

ويحتل برشلونة صدارة الجدول برصيد 24 نقطة، متقدما بنقطة واحدة عن اتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث الذي يتساوى مع أشبيلية الثاني برصيد النقاط نفسه، ولكل منهما 23 نقطة.

وإلى جانب التنافس التقليدي بين الفريقين، فهناك تنافس آخر بين المديرين الفنيين إرنيستو فالفيردي، ودييجو سيميوني، إذ يسعى مدرب برشلونة لكسر عقدة المدرب الأرجنتيني والفوز عليه للمرة الأولى.

وتقابل فالفيردي مع سيميوني في 12 مباراة، فاز سيميوني في 8 منها وتعادلا في 4 مناسبات.