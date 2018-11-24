هذه الأخطاء ترتكبها خلال الاستحمام وتؤدي لنتائج سلبية

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يرتكب بعض الأشخاص أخطاء أثناء الاستحمام لأنهم لا يلاحظون نتيجة فورية لذلك، إلا أن هذه الأخطاء ستؤدي إلى نتائج سلبية لاحقة، يكون ثمنها باهظًا؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الأخطاء الفادحة.

– الحرارة العالية لفترة طويلة

الاستحمام بمياه ساخنة لفترة طويلة يجرد البشرة من زيوتها الطبيعية، كما أن الأمر قد يتطور إلى شعور بالجفاف والحكة.

– استخدام الليفة بقسوة

يجب استخدام الليفة بلطف أثناء فرك الجلد؛ وذلك لأن الفرك القاسي يعني إزالة ” حواجز الوقاية ” من البشرة وانخفاض رطوبة الجسم، وهو أمر سيؤدي إلى إنتاج كميات كبيرة من مادة دهنية يفزرها الجسم للتعويض عن الرطوبة المفقودة.

– غسل الشعر يوميًا

غسل الشعر يوميًا يضره كثيرًا، فاستعمال ” الشامبو ” يوميًا يجرد الشعر وفروة الرأس من الزيوت الأساسية، وقد يؤدي إلى إلى تساقط الشعر، فضلا عن التسبب بـ ” قشرة الرأس ” .

– اسفنجات قديمة

استخدام اسفنجات قديمة يؤدي لبعض الأضرار؛ وذلك لأنها تجمع البكتيريا والعفن بسبب الظروف التي يجري تخزينها فيها؛ لذلك فإن فكرة استعمال اسفنجة لمدة ستة أشهر فكرة سيئة، وتبدو الفترة المثالية شهرًا واحدًا فقط.