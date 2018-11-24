الاتحاد الأوروبي يغرم مانشستر يونايتد بسبب رونالدو

نواف السالم(صدى):

تسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في تغريم ناديه السابق مانشستر يونايتد 7 آلاف جنيه استرليني، لمصلحة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي فرض العقوبة على النادي الإنجليزي بعد دخول جماهيره إلى أرض ملعب أولد ترافورد خلال المباراة التي جمعت الشياطين الحمر ويوفنتوس الإيطالي في الجولة قبل الماضية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكانت 3 من الجماهير العاشقة لرونالدو قد اقتحمت أرض الملعب لالتقاط الصور التذكارية مع رونالدو.

وكان يوفنتوس قد فاز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد في أولد ترافورد، قبل أن يرد الفريق الإنجليزي هزيمته ويفوز على بيانكونيري في ملعبه يوفنتوس أرينا بتورينو 2-1.