خطورة الهمس أثناء المعاناة من بحة الصوت

برلين(صدى):

أوضحت الطبيبة الألمانية آنيته فال فاخندورف، إن الكثيرين يلجؤون إلى الهمس عندما يعانوا من بحة الصوت أثناء نزلات البرد؛ اعتقادًا منهم بأنهم بذلك يحافظون على الحبال الصوتية.

وأشارت ” فاخندروف ” إلى أن هذا الاعتقاد خاطئ، بل ويؤدي إلى نتيجة عكسية، حيث يُشكّل الهمس عبئاً إضافياً على الحبال الصوتية المجهدة، ناصحةً بالتحدث قليلا قدر المستطاع وذلك بتجنب المحاضرات أو الاجتماعات.

وأضافت أن ذلك مع الإكثار من السوائل، خاصة شاي الزنجبيل أو المريمية، بالإضافة إلى تناول أقراص الاستحلاب، حيث تسهم هذه التدابير في تخفيف المتاعب، كما أنه على الذين تتطلب طبيعة عملهم التحدث كثيرًا، ممارسة تمارين التنفس بانتظام من أجل تجنب المشاكل، التي تهاجم الحبال الصوتية.