تقنية جديدة تفحص معدلات الذكاء في الأجنة

أميرة خالد(صدى):

تمكنت تقنية جديدة في كشف ذكاء أجنة التلقيح الصناعي بأسلوب الحقن المجهري IVF الذي يتم فيه دمج البويضة والحيوانات المنوية في مختبر، ثم إعادة زرعها في الرحم، بعد فحص الجينات الوراثية بتقنيات أكثر تطورا من السابق.

واستطاعت التقنية من فحص معدلات الذكاء في الأجنة إضافة إلى دراسة مؤشرات الأمراض الوراثية.

وتعمل شركات متخصصة على تطوير عيادات ومراكز متخصصة، لاستخدام التقنية في اختيار أطفال فائقي الذكاء، كما أنها ستظهر عوامل الخطر أو الإعاقة التي من الممكن أن يتعرض لها الأجنة.

وقدمت التقنية نتائج أكثر دقة من اختبارات الجينات قبل الزرع، والمستخدمة حاليا في تحديد العيوب الوراثية بناء على التشخيص الوراثي المسبق، المعروف اختصارا بـPGD، لمعرفة ما إذا كان أحد الوالدين يعاني من خلل وراثي معروف، كما سيتم اختبار الأجنة قبل التلقيح للتعرف على سلامة الجينات الوراثية وما إذا كان الجنين سيولد ذكيا أم لا؟