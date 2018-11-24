في قصيدة.. حاكم دبي لسمو ولي العهد: ” ياصاينْ العهدْ دامْ العزْ عنوانكْ “

نايف السالم(صدى):

نظم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قصيدة شعرية خاصة بمناسبة زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان للإمارات.

ووضع حاكم دبي، للقصيدة عنوان ” ترحيب ” مؤكدا من خلالها على مدى العلاقة القوية بين السعودية والإمارات وقيادات البلدين.

وجاءت كلمات الشيخ محمد بن راشد التي نشرها عبر حسابه على انستجرام كالتالي:

لــــكْ الــوفــا يـامـحـمدْ مـــنْ مـحـبِّـينكْ

حـلِّـيـتْ داركْ مـــا بـيـنْ أهـلـكْ وخـلانـكْ

وفــي ضـيـافَةْ أبــو خـالـدْ هُــوْ إيـمينكْ

وإنــتـهْ يـمـيـنهْ وشــانـهْ واحــدْ وشـانـكْ

نـــفــرحْ بــجـيَّـتـكْ وتــشــرِّفْ مــودِّيـنـكْ

يـاكـاسبْ الـمـجدْ ربِّــكْ عَ الـجدا عـانكْ

أبـــوكْ سـلـمـانْ يـــدري بـــأنْ تـمـكينكْ

حفظْ لبلادكْ وشافْ الصِّدقْ في إيمانكْ

مـنْ أجـلْ هـذا عطاكْ العهدْ في إيدينكْ

يــاصـايـنْ الـعـهـدْ دامْ الــعـزْ عـنـوانـكْ

اللهْ يـــديــمْ الـــمــودِّهْ وربِّـــــكْ إيـعـيـنـكْ

عــلــى الـمـهـمِّهْ ويـكـبـتْ كـــلْ عــدوانـكْ

نــحـنْ مــعـكْ صـفِّـنـا واحـــدْ مـوالـيـنكْ

عَ كــــلْ حـــالٍ تــرانـا أوثَـــقْ إخــوانـكْ