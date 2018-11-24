الرئيس العراقي يتجاهل زيارة قطر ويرفض محاولات الإصطفاف معها

بغداد(صدى):

رفض الرئيس العراقي ” برهم صالح ” محاولات قطرية لخلق محاور جديدة في الشرق الأوسط بالتعاون مع إيران والنظام السوري بهدف تأييد الموقف القطري في دعم الميلشيات الطائفية ومجابهة الدول المناهضة لسياستها المشينة .

وأكدت مصادر مسؤولة أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد طلب من الرئيس العراقي زيارة قطر في إطار، جولته الأسبوع الماضي والتي شملت الكويت والإمارات والسعودية والأردن إلا أن الأخير تجاهل الأمر قائلاً أن الوقت غير مناسب لزيارة قطر ، واكتفت بغداد بزيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي .

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس العراقي يميل إلى موقف الدول الأربع المقاطعة لقطر في ظل سياستها الخاطئة ، لكنه لم يتحدث في ذلك بشكل مباشر .