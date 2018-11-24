سقوط صرافة إحدى البنوك إثر موجة أمطار غزيرة شهدتها مكة

نايف السالم(صدى):

شهد طريق السيل بالعاصمة المقدسة صباح أمس الجمعة، سقوط صرافة أحد البنوك إثر هطول أمطار غزيرة؛ وهو الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الأمنية وتأمين الموقع.

وبالتطرق للتفاصيل، تسببت موجة الأمطار التي شهدتها مكة المكرمة في سقوط إحدى صرافات البنوك بإحدى المحطات على طريق السيل؛ حيث أصبحت رعضة للسرقة بعد سقوطها؛ وذلك

وتمركزت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة في الموقع لتأمين الصرافة، وتم التنسيق مع ضباط خفر شرطة الشرائع، وتسليمهم الحالة بحكم الاختصاص، التي بدورها تولت التحفظ على الماكينة، وتسليمها إلى مندوب البنك بعد تأمين الموقع.